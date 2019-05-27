頻在區議會生亂兼搶女EO手機　許智峯形象插水

現年37歲的許智峯，自1999年加入民主黨後，先後3次參加區議會選舉，於2016年成功承接黨友單仲偕的港島區立法會議席，本是民主黨新生代中較被看好的一員。然而他與其他黨友甚少交流，喜歡獨來獨往，在區議會多次突襲衝擊爆亂象，每每鬧至報警收場，加上去年爆出搶手機案，許的形象直線下滑，據知部分黨內不滿他的人乘機狙擊，意圖將他拉下來。



許智峯本身是香港城市大學法律學士，可謂是具有法律背景。他在2007年首戰區議會選舉，出選屯門鄉郊選區，當時僅得500多票，以低票落敗。及後轉到中西區服務，在2011年再次參選，成功接任黨友阮品強的議席，首次出任區議員，在2015年繼續連任。



翻查資料，許過去多次在區議會鬧事，包括於2016年與時任區議員蕭嘉怡爭議議程合併辯論時，許上前搶奪和關掉蕭的咪高峰，最終會議流會收場；2017年就討論關閉皇后大道郵政局，許與委員會主席陳捷貴爆肢體衝突，需報警處理；去年中就政府遲交文件問題，許亦與委員會主席陳財喜起爭執，同樣流會收場；去年底許為阻活動撥款通過，與區議會副主席陳學鋒起爭執，混亂中兩人雙雙倒地。



至今年4月，許智峯涉搶手機案正於法庭審訊之時，他再於區議會一個委員會會議上涉強搶文件及民政事務處一個膠箱，迫令會議腰斬，在大多數議員同意下，秘書處報警處理。



據了解，自爆出搶手機案後，民主黨在兩日內即決定凍結許智峯的黨籍以為形象「止血」，在過去一年一直禁止許在黨內的一切權利，包括角逐地區部委，令他不能成為黨支部核心，卻又要許履行對黨的義務，不少明眼人明言，這種種舉動只為「陰乾」許，迫使他自行退黨。



許智峯生平



時間/事件

1999年/加入民主黨

2007年/首次參加區議會選舉落敗

2011年/當選中西區區議員

2015年/連任區議員

2016年/當選立法會議員

2018年4月24日/發生搶手機事件

2018年4月26日/民主黨強烈譴責許智峯，即時凍結其黨籍