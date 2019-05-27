招標妥顧問被指與承辦商混熟　議員質疑有違規促抽查

立法會一個小組委員會討論政府現時對樓宇保養及財政支援的計劃。市區重建局2016推出「招標妥」，為業主提供獨立顧問作工程費用估算，並提供電子招標平台，以減低圍標風險，現正檢討成效。立法會議員林卓廷指雖然計劃對防範圍標起一定作用，但對於聘請顧問後的支援欠奉，承辦商的施工質素依靠顧問監督，他得悉有承辦商及顧問混熟後作出違規行為，亦有個案做完防漏工程後仍漏水，要求市建局加設獨立抽查，確保施工質素。



截至2019年3月底，市建局接獲679宗「招標妥」有效申請，當中601宗已獲批准，其餘申請仍在處理。市建局樓宇復修總監何志偉指，工程質素需要在施工過程中不斷監察，不能單靠最後抽查，而由業主聘用的工程監督較有獨立性。



另外，立法會財務委員會2008年批出10億港元撥款推出「長者維修自住物業津貼計劃」，計劃成立至2018年，已發放或承諾發放的津貼總額為6.36億港元。單計2017年及2018年，合共有4056宗申請獲得批准，涉及金額為1.2億港元。發展局副秘書長(規劃及地政) 羅淦華指相關金額已用6至7成，而且推出一段長時間，是時間檢討是否延續，金額及資產審查是否需要調整等。



長者維修自住物業津貼計劃現時由房協負責管理，向年屆60歲或以上而符合訂明收入和資產準則的自住業主提供財政資助，上限為每人4萬港元，為其單位的公用及私人地方進行維修和保養工程。立法會議員鄭泳舜指該計劃現時要求資助審查令長者卻步，要求放寬審查及增加資助額。