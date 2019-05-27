狗狗被拖行Catwalk　疑嚇到失禁　模特兒︰唔覺佢冇行

有寵物時裝公司星期六（25日）舉行寵物時裝展期間，有模特兒疑強行拉扯狗狗登台。影片流出後，不少網民質疑做法不妥，涉事寵物服裝公司事後就事件致歉︰「絕對不容許任何如此荒唐的事再發生」。



從網上流傳的片段所見，當日在荔枝角D2 Place舉行的寵物時裝展，設有模特兒與狗狗行Catwalk的環節，不少市民坐在紅地氈的兩旁圍觀。惟有狗狗穿上服飾後，疑未適應現場環境，顯得不願前行，但卻被女模特兒不停拉扯前行。事後地氈上更遺下水漬，疑是狗狗受驚失禁。



不少網民質疑，模特兒如及時發現情況，應抱起狗狗應變︰「我絕對不值牠們受到這樣的對待，這些模特兒不夠專業行這類寵物時裝表演就不要行啦…搞清楚誰是主角」、「完全冇教Model點樣去同隻狗配合行Catwalk」、「根本就係滿足人嘅虛榮心多過狗狗真正嘅需要」。



該女模特兒事後在網上回應事件︰「首先道咗歉先…因為我係第一次行Dog Catwalk，我本身同狗仔相處好少…我拖住佢行嗰陣唔係好覺佢冇行到」，又指事件是她個人錯誤，並非存心虐待︰「網上嘅世界就係鍾意執着眼見到嘅嘢去幻想」。



涉事寵物服裝公司亦發文致歉，指於活動進行時得知事件，感到十分驚訝和遺憾，經了解後證實事件屬單一模特兒的行為，決定即時終止日後與該模特兒的合作，強調他們「致力以高質材料，人性化地表達人和動物之間的愛，絕對不容許任何如此荒唐的事再發生」。

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