前下屬指馮永業較着緊港澳碼頭直升機場擴建

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間，涉收取賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉利益，案件今(27日)在區域法院續審，控方傳召時任經濟發展及勞工局助理秘書長許澤森作供。



許表示於2006年加入該局，並接手港澳碼頭直升機場擴建計劃的工作，並需要向其上司馮永業匯報工作。政府在2006年7月就擴建計劃刊憲招標，收到包括港聯在內的3間公司的標書申請。經過審核後，港聯提出就每名客人給予政府800港元的座位租金為最高，有關提議可令政府租金收入增加，最後亦由港聯中標。



許指招標時，馮已被調離，而馮亦不是審批標書的相關委員會成員，但他指馮對有關計劃比較着緊，希望快點促成計劃，但馮從沒有指示他給予某間公司高分或推薦某間公司。



許又指，馮在調離前，有關標書已經進行草擬，馮對於標書草擬的具體字眼並沒有太多參與，但就着標書的關鍵條文，馮會在他們內部討論時會問及，且會關注計劃進度。



許同意直升機場擴建計劃是政府已有的政策，並已經過立法會等不同部門討論，亦早於他未進入有關當局便已存在，並不是馮要決定實行的政策。