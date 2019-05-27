獸父12度非禮強姦親女重囚16年　律師斥責：虎毒不吃兒

51歲無業漢自2009年起在家中非禮其當時只有9歲的親生女兒，其後直至2015年的6年間更6度強姦女兒。之後兩年多他仍不收手，5度非禮女兒直至其17歲，更曾對妻子說：「你個女個胸無媽咪個胸咁大，但舒服啲」。



母女二人終決定搬離家中，女兒又怕父親會尋找她們遂找老師求助終揭發事件。該無業父親今早(27日)於高院承認6項非禮及6項強姦罪，被法官重判監禁16年，並斥責被告行為極度卑劣且令人髮指，又形容此宗為倫常悲劇。



法官引述事主的創傷報告指她事發後有嚴重的創傷後遺症，且造成重大心理創傷，不能正常與異性交往，且需接受心理輔導。法官亦斥責被告不單沒盡親生父親保護女兒的責任，更為滿足一己私慾，把女兒淪為洩慾工具且長達8年，女兒最初被性侵時更只有9歲。



法官指事主祈求得到父親的愛護及信任他，被告卻濫用其身份及權力性侵犯對方，對其身心無情蹂躪。法官指考慮到被告12度性侵親生女兒，且超過8年時間，違反女兒信任，應判處阻嚇性判刑及必須重判。法官認為整體刑期應以監禁24年作量刑起點，因被告認罪給予3份1減刑，最終就12項控罪共判囚16年。



被告被控於2009年9月至12月在上水家中非禮當時9歲的女兒X，並於2009年9月至15年9月6度強姦X。被告另被控於15年10月至18年1月12日5度非禮X。



案情指X於2000年出生，被告是她生父，2人與X母親一直居於上水。被告於2009年9月至10年1月期間，趁女兒玩遊戲機時把她壓住拉下她的褲，她感到有物體從後插進她陰道約5分鐘，被告帶她到洗手間清洗，並着她不要告知別人。其後直至2015年9月她15歲時，被告又6度趁她玩遊戲機時把她推到床上將她強姦，其中只有兩次使用避孕套，其餘則在地上射精。



被告又於2015年10至2016年3月趁X玩流動電話時隔着褲用陰莖摩擦她陰道。及後於2016年9月至2018年1月12日，被告又3度拍打及揸X胸部，其中兩次X母親更在現場；直至2018年1月18日，X母跟X先後搬離單位，X怕父親會尋找她們遂找老師求助終揭發事件。被告被捕後稱「係我鹹濕，我唔好，我同個女發生咗少少性行為，之後我都知錯。」



控方指被告於1987年曾有一項非禮案底被判罰款。辯方求情指被告已感後悔且明白到自己摧毀了整個家庭，妻子亦將會與他離婚。被告明白應與女兒斷絕連繫，使她可忘記自己。律師又指接見被告時，亦曾斥責他指「虎毒不吃兒」，並指摘他比吃掉子女更殘忍，被告亦明白自己罪有應得。律師指被告坦白認罪，故望法官可予以輕判。