赴立會簡介會　德國等多名駐港總領事無回應修訂逃犯例

旺角暴亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇，去年5月在德國獲難民庇護，與此同時港府擬修訂《逃犯條例》引起國際關注。歐盟駐港澳辦事處日前就修訂《逃犯條例》向港府發出外交照會，提出抗議。適逢今天(27日)立法會為駐港總領事及名譽領事舉行一年一度簡介會，並安排議員與一眾領事午宴交流，多國領事出席未有就修例作回應，民主派議員林卓廷則乘機向領事派發反修例宣傳單張。



午宴於中午12時45分舉行，事前立法會安排了簡介會，向領事介紹立法會的運作。向本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇批出難民庇護的德國，其駐港總領事Dieter Lamlé、歐盟駐港澳辦事處主任卡諾(Carmen Cano)、美國駐港總領事唐偉康等，對於修例沒有任何回應。



另外，團體「滙賢起動」今午一行十多人，在金鐘海富中心遊行至德國駐港領事館抗議，對該國的行為及處理手法表示嚴重不滿和遺憾，要求德國政府立即撤回黃台仰及李東昇二人的難民庇護安排，同時要求港府加速透過國際刑警組織，要求德國遣送二人。領事館派員接過請願信後，示威者和平散去。



團體指，黃台仰及李東昇二人早已在港被檢控，卻在保釋期間潛逃德國，拒絕回港接受審訊，形容這是罪加一等的行為，而德國更是漠視二人的危險性，給予他們難民資格是完全違反了國際法、國際關係基本準則、聯合國公民權益等國際公約，是一種不合理及不負責任的舉措，嚴重侵犯及打擊香港司法制度的獨立及公正性。