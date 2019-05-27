的士車禍：業界指遇煞車失靈勿扭軚　撞前車好過剷行人路

香港仔大道今早(27日)發生的士失控剷上安全島撞倒致多名途人受傷。香港的士商會主席黃保強表示，香港仔大道是出名的長命斜，業界每次經過都會特別小心。由於的士輕身，落斜時一定要落低波，加上今早天雨路滑，煞車距程要早一倍時間，以一般市區限速50公里的路面計，提早至少4秒距程就要開始煞車，否則容易「跣胎」出事。



警方初步懷疑肇事的士落斜期間疑煞掣系統失靈。黃指煞掣系統出事十分罕見，「我揸咗50幾年的士都未遇過」，因為的士每個月都需要進行維修檢查，包括會檢查制動系統、腳掣、迫力皮的磨損程度等等。若制動系統出現問題，儀錶板的「迫力燈」會亮起提示司機，可能煞車油不夠或迫力皮要到期更換了。



萬一不幸遇上煞掣系統失靈，他認為司機第一時間要將波段調校至低波，然後慢慢拉手掣(handbrake)，千萬不要一下子將手掣拉到最盡。若車身仍然未能停低，他建議最好直線行駛，撞及前方車輛總好過扭軚剷上行人路，因車輛的車頭車尾都有「泵把」，即使撞及前車都可以卸力，傷亡一定比剷上行人路少。