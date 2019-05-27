嗜賭欠巨債圖攬子燒炭　前廉署主任稱為讓家人取保險金過活

廉政公署前高級調查主任離職後投身投資市場，結果鎩羽而歸，還因嗜賭致欠下最少700萬港元巨債。他前年10月在財政壓力下，於妻兒熟睡之際企圖在家燒炭自殺，幸好及時獲救，與他同房的兒子亦無大礙。他今早(27日)在高院原訟庭承認一項為危害生命而施用有害物品，及兩項蓄意虐待兒童致健康損害罪。法官在聽畢求情後，決定為他索取心理及背景報告，並為他的太太與兩名兒子索取創傷評估報告，將判刑押後至6月18日。



51歲被告翁志偉的大律師求情時表示，被告曾任職廉署，1994年入職時為高級調查主任。之後他從事私人投資，但結果失敗。大律師指被告為人有責任心和好勝，無法面對自己投資失敗，再加上家庭經濟拮据，才會犯下今次的錯，萬幸並無釀成嚴重後果。大律師表示被告從無向家人施暴，他們亦已原諒被告，希望能早日與他團圓。而被告由犯案至今已還押20個月，已深切反省將心結打開。基於上述理由，大律師請求法官盡量輕判。



本案在2017年10月30日凌晨，於被告在觀塘「觀月·樺峯」的住所發生。案發時被告與太太和一對當時5歲的孖仔同住，夫婦兩人習慣分別陪一個兒子分房而睡，並把房門打開，在客廳開冷氣把涼風吹入房內。案情顯示，被告太太知道被告嗜賭，而且由年初起便不時遲交屋租，又減少家用，懷疑他有經濟問題。



當日約凌晨4時，屋苑保安在巡樓時，發現有煙從被告單位傳出，於是敲門查問。被告太太被吵醒後，發現煙來自從被告和長子的睡房，床邊更有一盆燒着的炭。太太連忙將盆淋熄，並試圖叫醒被告和長子，但只能叫醒長子。她立刻通知保安報警。經檢驗後，證實其長子血液的一氧化碳含量稍高，但未至中毒的程度，須留院三日接受氧氣治療。而太太和幼子則無任何異常。



被告在送院後恢復清醒。他招認企圖自殺，但稱無意殺害家人，並指他是希望家人可在他死後能靠保險金過活。他向警方解釋，欠下家人接近700萬港元。事發前一日，他突然想到燒炭自殺。不過他買炭回家後未有立刻行動，反而外出買馬。黃昏回家後他又再出去買波。直至案發日凌晨，妻子和兩子睡去後，他才再萌死念。他初時想過跳樓，但之後決定在廚房燒炭，最後把炭拿入睡房並把房門關掉，然後便告失去知覺。