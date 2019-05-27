強制驗樓不遵從率44%　議員質疑檢控少「不如唔好罰」

屋宇署自2012年起實施強制驗樓計劃及強制驗窗計劃，以處理樓宇失修問題。立法會跟進舊樓重建、維修及管理事宜聯合小組委員會今(27日)討論相關計劃，截至去年底，強制驗樓計劃及強制驗窗計劃的不遵從比率分別達44.1%及9.8%。有議員指，已逾期的強制驗樓通知書達27,873張，但屋宇署只提出139宗檢控；已逾期的強制驗窗通知書亦多達47,968張，屋宇署僅發出3746張定額罰款通知書，及41宗檢控。



多名議員指近月發生多宗墜窗事件，包括年初發生的尖沙咀酒店飛窗殺人慘劇，質疑現時強制驗窗計劃的成效。亦有議員質疑強制驗樓的檢控數字偏低，「咁不如直情唔好罰，罰啲唔罰啲，政策好奇怪。」



發展局副秘書長(規劃及地政)羅淦華指，現時兩計劃均以風險為本，由屋宇署轄下「選取目標樓宇諮詢委員會」揀選目標樓宇，向業主發出通知書。他承認當局亦留意到強制驗樓的不遵從比率較驗窗計劃為高，估計可能驗樓涉及大廈管理，如大廈無法團，則較難處理，故推出「樓宇更新大行動2.0」以協助業主維修。以酒店墜窗事件為例，委員會已因應事件檢討目標樓宇的準則，如人流眾多亦是風險因素。