被索償11億　清盤人指東亞接受審訊即放棄剔除訴訟的權利

由李國寶擔任主席兼行政總裁的東亞銀行，被指對美國上市公司中國醫療技術公司(清盤中)的高層涉嫌利用東亞的戶口挪用該公司款項「視而不見」，遭該公司清盤人索償逾11億港元。東亞正申請剔除該索償訴訟，高等法院今年3月聽取東亞的陳詞，押後至今日(27日)聽取清盤人的陳詞。



清盤人今早提出2個論點反對剔除訴訟。首先，清盤人指東亞已放棄剔除訴訟的權利，因為東亞曾經提出要求清盤人支付940萬港元訟費保證金，作為東亞若最終勝訴的訟費保證，東亞當時已知道同樣遭清盤人索償的中國銀行已申請剔除清盤人的訴訟，但當時東亞沒有申請剔除清盤人的訴訟，反而留待中國銀行成功剔除清盤人的索償後才轉軚，再申請剔除清盤人的申索。清盤人指，東亞原先已接受案件應由法庭審訊，在此背景之下，東亞已等同放棄了剔除清盤人申索的權利。



另外，清盤人入稟後1年仍不把入稟狀送給東亞，要向法庭申請延長入稟狀的有效期，並獲法庭批准。東亞早前以此為理由，指入稟狀已失效，並質疑清盤人用了司法程序。清盤人今日反駁指，清盤人在入稟時，仍要繼續調查，清盤人當時是有好理由透過入稟保障自己的權益，不構成濫用司法程序。