每日一片：的士入錯窿　公路轉線誤闖掘頭路

的士司機每日在馬路行走，理應不會犯上低級錯誤，不過凡事總有例外。有網民就拍到一架的士竟硬闖已封路段，結果被困水馬陣，雖然情況狼狽，不過司機得不到網民同情，反而惹來嘲笑。



片段於前日（25日）晚上7時38分，當時一架的士沿公路慢線行駛，惟由於工程關係，左邊路段擺放大量雪糕桶，期間的士準備左轉公路出口處，疑因一直未見出口位置，於是繼續慢駛搵路，直至發現其中一段有雪糕桶倒下，出現一個缺口時，的士司機二話不說便打燈駛入，但不出十數米，便出現一列水馬，水馬更逐步收窄至不足一架車行駛，結果的士被困水馬陣，進退兩難。



網民形容的士司機所犯的是低級錯誤，有人嘲笑說，「笑到肚痛」、「路係由自己創造」、「的士係唔會行錯路嘅，因為佢哋已經去到眼中無路，心中有路嘅境界。」不過亦有人分析的士司機誤闖原因，「應該仲有人離譜過佢，隊冧咗兩個雪糕桶入窿，先搞到的士佬中伏」。亦有駕駛者認為該路段擺放雪糕桶確有不當之處，「呢個路口的確係有啲誤導嘅。」