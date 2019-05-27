無業漢涉非禮幼園女老師　被喝止仍得戚扮小飛象

無業漢於去年4月，涉尾隨在凌晨時分返家的年輕幼稚園女老師，期間疑將對方按倒地上並揸胸非禮，有住客聞聲開門查看，無業漢更疑表現「得戚」，將兩手放在耳邊擺動扮「小飛象」。無漢事後否認一項非禮罪，案件今(27日)在區院開審。



控罪指被告盧耀國(38歲)於去年4月29日，在大埔富善邨某座某樓層走廊，非禮當時21歲的女事主X。辯方表示被告當時在場並與X有口角，但沒有身體接觸。



X今供稱，她當晚凌晨12時許返回所住大廈，當她步入升降機後，被告亦跟隨入內，但沒有按下樓層。當升降機到達X所住樓層後，X刻意讓被告先出，未幾被告突回頭問X：「你去邊度？」X回答：「關你乜事？」被告之後推開防煙門離去。X因擔心被告仍未離去，故站在原地，被告不久後折返，並向X跑去，X邊褪後邊叫：「你唔好過嚟啊！再過嚟就報警！」最後被告行近X身前，用雙手按X兩邊肩膊，大力將X推跌在牆邊，X不斷掙扎及叫救命，但不成功，被告隨即用右手隔衣揸X左胸數次，又將面挨近嘗試吻X的面。



此時有鄰居開門並喝止被告，被告看着X，嬉皮笑臉露出「得逞」表情，並將兩手放在兩邊耳旁搖動，之後離去。法官見狀形容為：「喺幼稚園時呢個動作係扮小飛象。」X事後到醫院治療，發現她肩膊、手肘和胸部都有紅痕。案件下午繼續。