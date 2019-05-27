醫生涉巴士摸校服女生臀　同座乘客目擊並喝止

年輕男醫生前年乘搭巴士期間疑趁15歲校服女生準備落車時，涉嫌伸手入女生校裙內掐臀非禮，因而被捕。醫生事後被控一項非禮罪，他否認控罪，案件今(27日)在九龍城法院開審。



報稱醫生的26歲被告劉嘉駿，被控在2017年9月25日，在98S號九巴內，非禮15歲女事主X。據庭上透露，警方調查八達通系統紀錄後，去年5月才拘捕被告，不過X與目擊證人在認人手續中都認不出被告是案中疑犯。辯方透露，抗辯方向將是被告並不是非禮X的人，而有關伸手入X裙底掐一下之動作未必構成非禮。



現年17歲的X今透過視像系統作供，庭上先播放她的錄影會面片段，X指事發日早上她身穿校裙，上車後坐在巴士上層最後排的最左座位。最後排有5個座位，疑犯初時坐在同一排中間，不久移到X鄰座。其後X要落車，請疑犯縮腳，但當X在他身前經過時，疑犯伸手進X裙底掐了一下臀部。X因要趕返學校，故未有多加理會，但坐在同一排最右座位的男乘客目擊事件，遂大叫喝止疑犯：「人哋小妹妹，你咁都得嘅？」疑犯則反問：「咩事啊？」



X在片段笑言「自己反應比較遲鈍」，落車後才回想疑犯是否蓄意非禮她，最終認為疑犯把手伸進她裙底「伸得咁上」，而且「出力」掐臀，無理由是意外觸碰。X本來怕麻煩沒想過追究，但事發翌日遇上目擊事件的男乘客，對方稱已報警，其後X與母親決定親身報案。



辯方盤問X時質疑，即使疑犯是被告本人，事發時也可能是他想用手推開X臀部，以免X臀掂到他的臉。X聞言表不同意，認為「有學識嘅人，都唔會咁樣用隻手擋住臀部啦！」



目擊證人楊培嘉(譯音)供稱，事發時他目擊疑犯把雙手伸入X裙底，楊出言喝止後，疑犯留在原位低頭「扮瞓覺」，楊遂用手機拍攝其「睡相」，同晚報警時把照片提供予警方。