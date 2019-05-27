多國領事關注修逃犯例　德領館下午將發聲明

多名立法會議員今日(27日)與駐港總領事及名譽領事午宴交流，據悉今天筵開4席，每席約有4至5位領事，約3至4名議員陪同。德國駐港總領事林文禮(Dieter Lamlé)午宴後，對港府修訂《逃犯條例》表示沒有意見，領事館下午4時會發表聲明，但未有透露聲明內容。



前保安局局長、立法會議員葉劉淑儀表示，席間有領事就修例表達關注，包括修例的內容及處理手法，認為外國商界的意見未受重視，港府應做更多解說。她舉例，有領事擔心修例後人權保障會被削弱，質疑為何不交予立法會審議，她則解釋立法會審議是有限度，重申香港法庭會把關，特首一切決定亦可被司法覆核，覆核程序則要3至5年，形容香港有不少酷刑聲請者都是以未獲公平審訊的理由提出覆核，不用過於擔心。



法律界議員郭榮鏗稱，今天與日本、澳洲、新西蘭、美國及歐盟代表交流，並已邀日本駐港總領事和田充広之後再會面。他形容大部分領事對於港府急於修例感到摸不着頭腦，且認同將來港府難以拒絕內地提出的移交要求，促再就修例進行諮詢。



郭亦透露，以西方國家為主的領事，正向他們的國家尋求指示以決定下一步行動，包括是否再發出外交照會、就修例公開講話，甚至是公開說明會撤銷或改變與香港的雙邊關係等。議員林卓廷亦指，多名領事擔心修例通過後，香港的國際金融中心及營商環境受影響，且不少人表明不願意將國民交予內地審訊。



議員李慧琼指，有外國領事表明支持修訂《逃犯條例》，但她未有透露是哪國領事，她又稱在會上曾向領事指，立法會保安事務委員會會召開特別會議討論修例，建議如有意見，可以提交。另一議員梁美芬表示，有外國領事關注修例會否有更多措施保障香港居民，而她則告訴他們，若外國政府要表達意見應用恰當方式，而非像過去數個月般高調介入，令討論空間減少。



另外，李慧琼指，午宴期間就德國政府向本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇批出難民庇護一事，向德國駐港總領事表達不滿和反對，認為德方不應包庇和縱容，以及向國際社會發放訊息指香港法庭不能公平審訊。