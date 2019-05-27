馮永業指陳婉玉買樓無主意　他會協助睇盤討價還價

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，在政府任職期間涉嫌收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉51萬港元後，疑使用該筆款項買樓，馮永業與陳婉玉二人被廉署控以受賄、行賄和公職人員行為失當3罪。區域法院今(27日)裁定二人全部控罪表面證供成立，馮永業選擇出庭自辯。



馮稱他於2006年離開政府後，轉任其他機構，惟於去年9月，廉署落案起訴他後，不久被終止僱傭合約，故現時並沒有工作。馮確認他現時仍與妻維持夫婦關係。



馮指2003年4月加於經濟發展及勞工局上任約1個月，謝天賜便邀他等午餐，他當時與一位同事，而謝則帶陳婉玉出席，並介紹陳是負責會計事務。馮表示之前並不認識陳，並指陳在餐聚上沉默寡言，「成餐飯無講過一句嘢」。馮稱，當時見謝「叫了一份牛扒(與陳)兩份食」的情況，覺得很奇怪，因謝當時是與官員會面，他當時以為謝陳兩人很熟，感覺「兩人超乎上司與下屬嘅關係」，並「以為謝帶同佢一位親戚嚟食飯」。



其後，約在暑假，謝相約他打網球，當時謝帶同兩名女子「打雙打」，其中一位是陳，他們其後並有晚飯。馮指於兩次並沒有談及航權等事宜。



於2003年10月尾在一次雞尾酒會中，馮再遇見陳，兩人點頭打招呼，並談及「得閒打下波啊」。馮其後便相約陳打網球，他當時坐政府車往球場，他打網球後沒有車，遂由陳載他返家。而陳當時向他透露正辦理離婚手續。



2003年尾至2004年初，馮亦有約陳再打網球，謝間中亦約他。馮當時覺得陳沉默寡言，兩人談話時會有「Dead Air」，要「估吓佢想講乜」。馮指與陳這幾次見面，感覺舒服，「打過幾次波，覺得雙方有好感」。同年12月，兩人便相約往澳門晚飯，「大家表白吓對雙方嘅印象」。馮指該次來回不過3小時，而他當時有家庭，故不想給人見到，陳故提議過澳門。馮指見面並沒有談及航權事宜，亦沒有談及工作上的事宜。



馮永業續指，之後與陳兩人維持拍拖關係，但初時兩人較少見面，「我始終好照顧屋企人」，放工便會回家，除了打網球，便是往睇樓，而陳得悉後，常會表示陪他一起看。



馮指自己1986年畢業不久便購置了首個物業，其後便持續進行物業投資，「通常賣一間買一間」，馮並指於2004年之前，他曾買賣9個物業，除了1997年的那個物業因大冧市而蝕錢外，其餘8個均有賺錢。



馮指陳其實對香港物業市場並不認識，陳約於2004年初開始陪他一起看樓，馮指陳「佢唔係好想投資，佢係想同我一齊做啲嘢，見我多啲」。陳當時亦很信賴他，並得知他有經驗及賺錢，故亦表示有興趣買賣物業，並着他幫忙。



馮又指，陳當時曾建議兩人一起成立一間公司投資物業，但他因不想讓家人知道，亦不是為賺錢故拒絕，但會願意協助陳。他又指陳對買賣物業沒有太大主意，「我會幫佢睇，幫佢討價還價」，成事才通知她。

