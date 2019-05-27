多行路少坐車　打造「易行」中環細節明年第2季敲定

政府前年宣布推行「香港好．易行」政策，提升香港街道「易行」程度，鼓勵市民多步行，少坐車，並以中環及深水埗為試點。其中，中環試點範圍由花園道至西邊街，改善中上環核心商業區的步行空間，擴闊行人路，又會於蘇豪區合適位置設立部分時間的行人專用區。政府明年第2季將交代計劃最終建議細節。



運輸署提交中西區區議會文件顯示，政府計劃將香港構建成世界級易行城市，策略將涵蓋核心商業區、市區及市鎮，以及連接郊野公園、海灘、濕地等水陸自然資源。



中環試點範圍以花園道、干德道、西邊街及至海濱為界，將中上環商業中心區連接至海濱及半山上坡地區，改善商業中心區內東西方向及南北方向主要行人走廊的步行環境，以及協助行人探索區內歷史文物、特色街道及旅遊景點。



當中，中環核心區的德輔道中及皇后大道中的路段環境會改善，增加步行空間及優化現有過路設施，同時優化行人通道連接至大型公眾泊車設施，讓車主「泊車步行」，減少車輛進入核心區。現時常人車爭路的上環禧利街、永樂街及高陞街一帶會優化過路設施及擴闊行人路，並於合適過路處設置「行人過路平台」。