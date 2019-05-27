內地賭仔好心收留輸錢友人　反被盜13萬財物

一名46歲的內地男子日前到澳門賭博，在一間賭場內重遇上月才認識的朋友，對方聲稱因輸光所有錢而無地方落腳，他於是收留對方到自己的酒店房休息，詎料被對方偷走一條價值7萬多港元的頸鏈及6萬港元現金。事主發現財物被盜向司警報案，警方前日(25日)於關閘口岸離境大堂拘捕疑犯，以詐騙及加重盜竊等罪名將疑犯移交檢察院處理。



疑犯姓朱，男性，36歲，內地居民，報稱家具工人。司警指，前日凌晨接獲事主報案，指本月20日在新口岸區一間賭場碰見在內地認識的疑犯後，因對方輸清賭本而邀請對方同住，給他房卡並提供日常起居飲食。至22日凌晨4時許，事主脫下金頸鏈後睡覺，醒來時發現金鏈不翼而飛，但當時未對疑犯起疑，且繼續相約疑犯賭博及購物。



24日晚上7時許，事主將贏得的6萬港元現金放在枱上後離開房間，再到賭場繼續賭博，晚上回房後發現枱上現金失蹤，同時與疑犯失去聯絡，於是報警。司警於疑犯經關閘離境時將其截獲，疑犯承認入住事主房間時乘機盜竊，盜去的金鏈已於路氹區押店典當，當得的1萬港元經已輸清，而6萬現金亦賭輸剩1萬多元。

