電動車發展不足　政府停車場擬提升充電設施速度快數倍

機電工程署去年6月推出科技協作平台，羅列政府部門、公營機構等對科技發展的需求，大學及初創企業可提出相關的創新科技方案以作配對。然而有立法會議員批評平台配對成功率太低，政府所提的150多個需求中只有5個可成功配對。亦有議員質疑政府倡以創新科技推廣能源效益，但當中對電動車發展着墨太少，要求政府重新檢討電動車政策。



立法會環境事務委員會今日(27日)討論透過創新科技推廣能源效益及可再生能源，議員朱凱廸表示，從機電署科技協作平台「E&M InnoPortal」中觀察過，目前平台有16個成功配對的個案，但當中大部分為企業提出產品，政府試用。針對政府提出需求而有解決方案的只有5宗，認為配對比例太低。



機電署署長薛永恒回應指，目前署方正為當中50多個解決方案進行測試，而平台的願望亦是政府提出愈多訴求，讓業界可有更多機會將產品推廣出去。



議員葛珮帆批評政府電動車發展工作不足，如其他國家正研究電動車優先車道，在道路上安裝磁鐵，電動車在行走期間亦可充電。然而香港目前「邊度都唔夠位充電」，令電動車作公共交通工具的數量少之有少。薛永恒表示，目前政府計劃提升政府停車場的充電設施，相信速度可較現時快數倍。