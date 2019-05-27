網民熱話：紙皮箱丟垃圾遭指摘　網民圖公審店員反惹批

如果在公眾地方沒有垃圾桶，你會將垃圾放在哪裏？有人若發現現場有紙皮箱，可能會直接棄置，但其實不是每個紙箱都是垃圾桶。近日有人在一間便利店將垃圾棄置在紙皮箱時，不滿被店員出言指摘，於是將店員照片上載網上以圖公審，卻遭網民反問：「知唔知乜嘢係垃圾桶？」



該名姓吳的網民在Facebook群組「大埔Tai Po」發貼，並語帶諷刺說，「認住呢個職員，超有禮貌」。事主稱，在大埔火車站便利店增值八達通後，隨手將收據掉到放在地下的一個紙皮箱，但店員走出叫他「唔好亂掉垃圾」，事主隨即回應：「我掉在垃圾盒，唔係亂掉垃圾...跟住對方好冇禮貌『我哋個盒有用嘅，唔好亂掉』。」據事主上載的照片可見，其中一張是被指「冇禮貌」的店員，另一張則是放在收銀處旁地下的一個紙皮箱。



該事主雖然圖公審店員，不過其遭遇明顯未獲網民同情，有人大讚店員「做得啱」、「又有人衝出嚟...博畀人X」、「那個紙盒有寫『垃圾桶』咩？醒啲喇！」「以為出貼就一定啱！





網民有話說：

Polly Sam:喺人哋舖頭亂掉垃圾，仲要同你好禮貌？

Mike Law:乜便利店有垃圾箱嘅咩？！

Din Drew:你知唔知乜嘢叫垃圾桶？



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