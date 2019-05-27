數碼港擴建削海濱空間　區議員轟開會無官員列席

今年財政預算案提出預留55億港元用作擴建數碼港第五期，預期工程最快於2024年完成。南區區議會地區發展及房屋事務委員會今(27日)討論擴建數碼港事宜。會上有區議員批評擴建計劃削減部分現有海濱公園空間，又直斥欠缺細節如具體交通配套等，擔憂對當區居民生活造成負面影響，「擔心到時會為周邊地區帶來交通擠塞問題！」



會上並無政府部門派員列席討論擴建計劃，僅有香港數碼港管理有限公司出席。計劃主要包括興建樓高11層的數碼港第5期及興建約800米長的海濱長廊等改善海濱公園工程。



區議員羅健熙批評，擴建計劃擬動用高達55億港元公帑，但竟無相關政府部門派員開會討論，直斥政府不負責任，未向區議會交代詳盡計劃安排。區議員麥謝巧玲不滿部分海濱公園用地或因擴建計劃而縮小，削減市民可享用的公共空間。



區議員林玉珍擔心擴建計劃與房屋署的重建華富邨項的施工期有重疊，兩項工程要「爭路」運送建材，同時為鄰近居民帶來噪音及空氣等環境影響。區議員陳富明擔心項目落成後帶來大量額外人流及車流，造成交通逼爆問題，影響居民出行。



香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信強調指，擴建計劃完工後，公眾使用的空間會多於現有海濱公園提供的空間，他指擴建計劃的海濱公園，再加上興建數碼港第5期的地盤用地，公眾空間可達至逾5公頃。



公司營運總監鄭希穎回應指，該公司現正與公共交通服務營辦商洽商，增加現有專營巴士及小巴的班次、應付項目落成後帶來的額外人流；公司正與運輸署討論交通評估細節，建議於數碼港附近四個路口進行改善工程，紓緩交通負荷。