買樓51萬由陳婉玉付　馮永業稱乃抵銷之前賣樓利潤

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉收受賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉51萬港元賄賂案，馮今(27日)於區域法院出庭自辯。他供稱，與其地產代理Maggie Ng大約於2000年初認識，而Maggie一直至今都是他唯一的經紀。而他與陳婉玉及後有共識投資物業時，他就叫代理替他留意「筍盤」，談妥便會與陳講，讓代理及陳進行買賣手續。馮其後替陳看中及談妥買賣半山「翡翠園」及「寶雲閣」兩物業，並指兩物業轉手後，陳「有賺」。



馮續指就渉案的雍景臺物業，當時相熟的地產代理通知他有關樓盤，他往看樓後亦感覺不錯，且單位位處羅便臣道，當年屬一線豪宅。他在談妥價錢後，一如以往通知陳，着陳可簽署買樓文件。



陳簽署相關文件後，馮致電詢問有否問題，當時陳曾表示「嘩，一口氣買3間咁多啊」。馮聽罷感到「有少少唔舒服」，因為陳平時比較少說話，覺得陳可能感到有風險，馮遂向陳表示若她不介意，「我幫你Takeover(接管)咗佢」，陳當時答應。馮於是致電找該代理，代理亦隔一會後指已處理，代理並着人送去一份「睇樓紙」，着馮簽名。陳並要求他繼續沿用代表陳的律師樓。



馮當時因已買入一間過千萬物業，手上有五、六百萬的按揭，馮於是就買此物業回家與妻馮程淑儀商討。馮指與妻有聯名戶口，夫妻倆的收入、供樓款項等均在此戶口中，而妻當時沒有按揭在手，亦剛賣出一個物業，故他們的聯名戶口有一筆款項，經商討後便將物業改由其妻持有，並據律師建議以「提名契」形式將該物業轉為妻持有，以令容易申請按揭。



馮表示，當時知道陳已交付51萬港元訂金，他曾向陳表示日後見面會把訂金交還。惟馮指陳實不懂得投資，並感謝馮義務幫她，她覺得「好Grateful(感激)」，之前建議與馮一同籌組公司時，原意亦是賺錢一同平分。而陳當時提及之前買入的物業「翡翠園」已快能轉手，並可購取百多萬港元，故打算把賺到的錢也分馮一份。馮指他們倆並沒有提及攤分的百分比，「以我哋情侶關係，分梗係一人一半啦，唔通講percentage(百分比)」，陳故指在「翡翠園」轉手後才計數。而當「翡翠園」賣出後，賺得120萬港元，已多過陳早前就雍景臺物業給予的51萬港元訂金，陳故指不用馮交還該筆訂金。



馮表示除該次外，其餘協助陳的物業交易，陳並沒有再分錢給他，馮解釋因他與妻是聯名戶口，「唔想畀太太知，亦唔想解釋啲錢點嚟」，但馮表示有繼續幫陳。



馮又指，並沒有想過把該筆款項會與其公務相關，亦從沒有覺得該筆款項屬給他的饋贈，陳亦沒有要求他協助公司事項，而他當時並不知道陳是港聯的股東及董事。

