紮鐵分判指曾提鋼筋難扭入螺絲帽　禮頓仍促盡量扭

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊下午續訊,負責北面隧道紮鐵工序的分判商永光鋼鐵工程有限公司,其代表大律師蔡一鳴陳詞表示,一名永光科文曾於施工前到北面隧道工地巡查,發現外露的螺絲帽呈尖狀,根本不能將平衡扭紋鋼筋(parallel threaded rebar)扭入,管工即把此事告知在場一名禮頓工程師,該工程師不但未有作出補救,更着管工「你扭得幾多得幾多啦(screw them in as much as you could),都唔會冧㗎啦」。



蔡一鳴續指,根據分判合約,永光需要聽從承建商禮頓指示,禮頓負責提供物料,永光則負責進行工序,認為不論權利及架構方面,禮頓的位置遠高於永光。然而,永光於分判合約下明知自己紮鐵後將會受到檢查,於常理下不會只將鋼筋扭紋扭入螺絲帽兩至三格,或假裝接駁好便「收工」,蔡估計是有人指示永光這樣做,而這個人便是將於稍後出庭作供的禮頓工程師黎家灝。



蔡認為,是否黎指示永光並不是重點,但黎聲稱已檢查過工序才落石屎的說法是沒可能成立,認為事情只有兩個可能性,一是檢查時出現遺漏,另外便是因為趕工關係,明知鋼筋未接駁好仍照落石屎。



蔡亦提到,去年2月紅磡站北面隧道爆出滲水工程問題,禮頓遂去信永光,認為是永光施工時出現問題,更要求永光支付高達4000多萬港元以作出修補,永光回覆指整個工程項目收費亦只是6000多萬港元,禮頓亦未付清工程費用,亦多次強調物料是由禮頓提供,認為禮頓要求極不合理。