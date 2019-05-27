紮鐵分判指曾提鋼筋難扭入螺絲帽　禮頓仍促盡量扭

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊下午續訊，負責北面隧道紮鐵工序的分判商永光鋼鐵工程有限公司，其代表大律師蔡一鳴陳詞表示，一名永光科文曾於施工前到北面隧道工地巡查，發現外露的螺絲帽呈尖狀，根本不能將平衡扭紋鋼筋(parallel threaded rebar)扭入，管工即把此事告知在場一名禮頓工程師，該工程師不但未有作出補救，更着管工「你扭得幾多得幾多啦(screw them in as much as you could)，都唔會冧㗎啦」。



蔡一鳴續指，根據分判合約，永光需要聽從承建商禮頓指示，禮頓負責提供物料，永光則負責進行工序，認為不論權利及架構方面，禮頓的位置遠高於永光。然而，永光於分判合約下明知自己紮鐵後將會受到檢查，於常理下不會只將鋼筋扭紋扭入螺絲帽兩至三格，或假裝接駁好便「收工」，蔡估計是有人指示永光這樣做，而這個人便是將於稍後出庭作供的禮頓工程師黎家灝。



蔡認為，是否黎指示永光並不是重點，但黎聲稱已檢查過工序才落石屎的說法是沒可能成立，認為事情只有兩個可能性，一是檢查時出現遺漏，另外便是因為趕工關係，明知鋼筋未接駁好仍照落石屎。



蔡亦提到，去年2月紅磡站北面隧道爆出滲水工程問題，禮頓遂去信永光，認為是永光施工時出現問題，更要求永光支付高達4000多萬港元以作出修補，永光回覆指整個工程項目收費亦只是6000多萬港元，禮頓亦未付清工程費用，亦多次強調物料是由禮頓提供，認為禮頓要求極不合理。