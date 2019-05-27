馬金泉無交選舉申報判罰款　不當抗辯加罰訟費

去年立法會補選候選人馬金泉，被指沒按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》規定，在限期前提交選舉開支申報書而被起訴。被告承認從未交表，但否認控罪。被告馬金泉今午(27日)於東區裁判法院被裁定罪成，判罰款5000港元，法庭鑑於他在審訊時將法庭當成個人的政治論壇，有濫用司法程序之嫌，另頒令他支付控方5000港元訟費，他表明會提出上訴。



裁判官裁決時表示，被告對於他沒有在限期前提交選舉開支申報書並無爭議，法庭只需考慮他不遞交申報表有否合理辯解。但被告提出的三項辯解，即當時選舉工程未完結、他不知如何填寫申報表，以及他在進行公民抗命，是故意不交申報表以挑戰選舉條例的惡法，法庭認為這三項辯解都不成立。裁判官指，若被告對選舉有不滿，大可透過現有機制作出呈請，但他卻沒有依循機制申訴，因此裁定他罪名成立。



無律師代表的被告親身求情，透露他於2016年退休，退休前他是私人執業牙醫，現靠積蓄及強積金過活。他曾三度參選特首選舉委員會選舉，又曾參與上一屆特首選舉，更曾去信李嘉誠「拜票」，但最終得不到選委回覆，亦達不到提名門檻才「入唔到閘」。他稱自己其實有透過現有機制申訴，但他得到選管會主席馮驊的回覆卻是維持原判，他今次在法庭抗辯，全因「條氣唔順」。



裁判官認為，被告的選舉開支最多只涉及交通費及影印費，所涉金額不多，被告只是技術性干犯控罪，故可判罰款了事。但被告在3天審訊期間親自抗辯，談及很多與抗辯理據無關的議題，包括揶揄東區法院的一宗行人過路疏忽案件花上60天審訊，又將法庭當成個人的政治論壇，法庭認為此歪風不可長。為了捍衞法庭莊嚴性，裁判官遂下令被告支付控方5000港元訟費。