政Whats噏：泛民嘲財會淪財仔會　波哥駁斥反對派唔識收口

「明日大嶼」填海計劃搞到滿城風雨，相關嘅前期研究撥款申請將交付財務委員會審議，但財委會主席陳健波(波哥)接受訪問時形容反對項目嘅委員係「歷史罪人」，激起泛民不滿向波哥提不信任動議。事隔半年，財委會今日(27日)舉行特別會議，多名建制派議員力撐波哥，反批泛民拉布抹黑。波哥則嘆謂反對派唔識收口迫佢做醜人劃線，令佢血壓飆升，行為可恥。動議最終喺大比數下被否決，再次證明公道自在人心。



民主黨鄺俊宇話近年工務小組及財委會「劃線劃上癮」，財委會有特快批核如「財仔會」，而波哥批評反對填海嘅議員係歷史罪人，令人感覺主席有立場，好擔心日後就填海撥款申請，會係易借易批，有專人全程辦妥，叫波哥要謹慎處理，唔好淪為財仔會主席。



工聯會何啟明發言即刻向波哥「示愛」畀心心，坦言有波哥做主席係夫復何求。對於波哥喺去年訪問話十幾個鐘可處理填海撥款，佢話皆因自修改財委會議事程序後，泛民只可以用幼稚及鎖碎提問拉時間，波哥明知泛民水平唔高，拉布拉唔到幾耐，所以先評估十幾個鐘囉，唔係提早劃線。



至於提出不信任動議嘅郭家麒就話，波哥喺項目未審就話反對嘅人係對唔住下一代，怒斥從未見過咁差咁離譜咁不濟嘅主席。郭慨嘆公眾對財委會有好大期望，政府就當係提款機，仲引述坊間形容財委會主席係奴才，係皇帝唔急太監急，呼籲波哥唔好乜都攬上身。



波哥最後連珠發炮批評反對派混淆是非，罔顧事實，為求達到政治打壓同抹黑而不擇手段，係好可恥行為，而每當討論具爭議性項目，議員都唔識停止發問，次次都要主席劃線做醜人，事後仲要鬧主席、怪責主席、衝擊主席，令主席血壓飆升，重申希望大家明白，會議拖一分鐘，香港會損失好多錢及機會。



兩派各持己見，副主席陳振英今日就講明每人有3分鐘發言，講宇宙大爆炸都得，只要提及是否支持動議就乜都唔理，獲泛民拍手叫好。查實世上無絕對中立，任何人都有立場，係咪偏頗只係一種比較，泛民重複提問係慣用招數，與其浪費議會時間，不如諗吓點樣認真做事嘞！