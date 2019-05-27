抗議德國及歐盟干預　團體要求遣送黃台仰李東昇返港

旺角暴亂案棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇，去年獲德國難民庇護，而歐盟駐港澳辦事處日前則就香港擬修訂《逃犯條例》發出外交照會，就以上事件，九龍社團聯會、新界社團聯會、香港島各界聯會及正義不能缺席4個團體共約60人，今午(27日)先後到德國駐港總領事館所在的金鐘統一中心，和位於花園道聖約翰大廈的歐盟辦事處表達不滿。



請願人士分別手持「德國逃犯天堂，政治干預司法」、「干預香港，德國收聲」等標語，又高呼「德國黑手荼毒香港」等口號。他們都認為黃、李二人主張港獨，香港政府並沒有因其政治立場而檢控，因此他們不符難民資格。而德國政府包庇刑事嫌疑犯的行為，屬粗暴干涉香港司法制度。他們要求德國政府立即糾正錯誤，將黃、李遣送回港受審。



德國領事館派員接過請願信後，遊行人士改往歐盟辦事處，抗議對方干涉香港事務。然而歐盟辦事處拒絕派員接收請願信。其中九龍社團聯會有人聲言要衝上辦事處，但旋即遭到阻止。請願人士不停大叫「要求接信，唔好龜縮」，但對方始終不為所動。遊行人士無奈下將信件放於大廈入口後即離去。