李兆基退任恒地主席 　周二股東會後生效

人稱「四叔」的李兆基於今年3月20日披露計劃退休，目前正式落實！恒基地產公布，接獲李兆基通知，由於年事已高，正式決定退任主席兼總經理職務，將於周二(28日)舉行的股東周年大會結束後生效。另外，他亦已決定退任恒基發展董事一職。



就退任恒基地產主席兼總經理職務一事，該公司接獲李兆基通知，由李兆基博士家族信託所控制並持有股份的公司，將於股東周年大會上投票贊成特別決議案。



通告指出，李兆基會退任恒基地產主席兼總經理職務，以及提名委員會及薪酬委員會成員一職，留任公司執行董事，繼續為集團服務，李家傑及李家誠獲委任為公司聯席主席兼總經理，以及提名委員會及薪酬委員會成員。



現時91歲的李兆基於廣東長大，1948年隻身來香港發展，於1975年以1.5億元創立恒基兆業公司，1981年恒基兆業集資10億元，成為上市公司恒地。另於1988年透過收購成立恒發。此外，恒基系上市公司還有中華煤氣、港華燃氣、香港小輪，以及美麗華酒店。



事實上，接班人李家傑及李家誠，近年已接手打理集團生意。2015年6月李兆基退任恒發主席，並由李家誠接任恒發主席兼總經理，外界將之理解為恒基系「世代交棒」的開端。李兆基曾透露，在家族內分工，香港業務主要由李家誠負責，內地業務則由李家傑處理。



根據《福布斯》2019香港富豪榜資料，李兆基以身家300億美元(約2,340億港元)為香港富豪榜第二名。





