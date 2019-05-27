律政司拒向納稅人問責　告定唔告黎智英須有答案

壹傳媒黎智英前年六月涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案發至今近兩年，律政司一直拖延不檢控黎智英。東方與受害男記者為討回公道，於五月二日第十二度去信律政司要求交代，律政司數日後回覆，內容虛無縹緲，全無正面回應案件進度或交代「告定唔告」。東方報業集團旗下《on.cc東網》電視時事評論節目《即時開講》，今集開咪鬧爆政府「稅就識收，嘢就唔做」，律政司行徑有如「縮頭烏龜」。節目嘉賓、理大專業及持續教育學院講師陳偉強指，東方及受害記者均為納稅人，事件反映律政司拒向納稅人問責，儼如獨立王國，恐怕今次案件只是冰山一角，或有更多小市民蒙受不公對待。



陳偉強表示，律政司作為公僕，本應為東方及受害記者等納稅人服務，但申訴專員公署已確認律政司在黎智英涉刑恐東方男記者一案中，相關回覆涉違反服務承諾，顯示律政司未能做到服務要求。而律政司非但未有認錯，即使東方及受害男記者十二度去信要求交代案件進度，律政司亦一直龜縮拒答，「即係當申訴專員公署同納稅人講啲嘢係耳邊風」，陳直斥律政司儼如獨立王國，「鍾意點就點」，對納稅人並不公道。



節目指黎智英涉刑事恐嚇東方男記者一案，人證物證俱在，質疑律政司為何一直拖延不作檢控。陳偉強分析指，案件拖延愈久，對受害男記者愈不利，因為證人的記憶會隨時間變得不清晰，影響證供的說服力，增加檢控難度，恐律政司故意透過拖延案件進度而令嫌犯脫身。陳又指，「喺第三世界，有啲案會拖咗五年先告上法庭，但係香港唔應該係咁」，指香港以法治為核心價值，作為律政司司長的鄭若驊是表現失職。



節目又指出，鄭若驊已多次包庇反中亂港的黎智英，不但涉刑事恐嚇東方男記者案，鄭上任後不久即放生黎涉秘捐黑金予泛民的案件，而黎涉參與違法佔中至今仍未作檢控，陳偉強認同當中存在很大疑點，「三單都關黎智英事，令人質疑鄭若驊同佢有乜嘢關係」；同一時間，鄭就針對愛國愛港的東方，無視東方及受害男記者的訴求。節目認為律政司「夠膽就唔告」，承認包庇黎智英，正式宣告香港法治已死，無謂讓港人對律政司維護法治仍心存幻想。



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