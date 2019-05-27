郵政懶理派送盲點只促公眾申門牌　王國興斥太官僚

東網日前踢爆失職荒謬的香港郵政，懶理地段編號地址派送盲點，竟不派送「地段編號（Lot No.）」地址，令一名澳洲寄件往文錦渡港人折騰1個月，收件人始領回郵件。郵政今晚(27日)主動出稿解釋事件時未有提出改善方案，只稱在欠缺街道名及門牌號數等資料，無法確保派遞的準確性，反敦促公眾為其物業申請正式門牌。



「廿三萬監察」發言人王國興批評郵政太官僚，促請郵政主動為業主提供協助，而非單方面要求業主為樓宇申請正式門牌。王認為，雖然向政府當局申請門牌號是業權人責任，但郵政作為政府部門，應理解部分市民或不清楚申請手續，可透過發送公函及張貼海報等方法，提醒市民相關申請的程序，「絕對可以做多步，唔係咁官僚！」



郵政稱，地址只具備「丈量約份」地段編號的郵件屬無法派遞，原因是丈量約份地段主要用作標示一幅土地，但未能顯示確切地點。在欠缺街道名稱及門牌號數等具體資料的情況下，郵差實難以找到郵件所欲送抵的地點。



稿中又指，差餉物業估價署是負責編配建築物門牌號數的政府機關，但有鄉郊地區業主採用擅自訂定而非該署所編配的門牌號數，導致情況更加混亂。因此，郵政敦促尚未為其樓宇申請正式門牌號數的鄉郊地區業主，盡快向差餉物業估價署提出申請。