馬鞍山兩幼園14人染流感　皇仁亦有20人中招

不是流感高峰，但校園爆發陸續有來。馬鞍山兩所幼稚園分別出現乙型流感及流感樣疾病爆發，14名學童中招。衞生防護中心表示，馬鞍山威寶中英文幼稚園出現乙型流感爆發，3男1女學童染病，年齡均為6歲，全部人已求醫，其中一人需入院治療，兩名學生的呼吸道樣本對乙型流感呈陽性反應，目前情況穩定。



防護中心本月24日亦接獲馬鞍山香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園通報，當天確立該校出現流感樣疾病爆發，4男6女學童受感染，年齡介乎4至6歲，全部已求醫，毋須入院，全部人情況穩定。



中心又公布，銅鑼灣皇仁書院爆發乙型流感個案，涉及19名年齡介乎12至14歲男學童，以及一名女職員，他們自本月18日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。19名男學童均已求醫，其中2人需入院治療，全部人現時情況穩定。



另外，香港再有一宗兒童乙流嚴重個案，患病的12歲男童出現發燒、咳嗽及抽搐等病徵，本月24日向私家醫生求醫，翌日被帶往威爾斯親王醫院急症室，同日入院治療。臨床診斷為乙流併發腦病變，現時情況穩定。初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到汕頭，其家居接觸者沒有病徵。