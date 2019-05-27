警搗九龍灣鹹碟工場　拘9男檢110萬元貨

東九龍總區刑事總部，根據線報及經深入調查後，今午(27日)展開代號「鐵角」的打擊色情物品行動。東九龍總區特別職務隊探員，下午4時許，突擊搜查九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心一單位，搗破一個色情光碟製造及包裝工場，檢獲約4萬隻懷疑色情光碟，27台燒碟機及一批包裝工具，並拘捕單位內6名男子(22至32歲)，6人均為持雙程證入境的內地人，他們涉嫌「管有淫褻物品以供發布用途」、「違反逗留條件」及「逾期居留」被捕。



在相若時間，觀塘警區特別職務隊，亦突擊搜查位於觀塘開源道68號觀塘廣場的3間店舖，搗破3個色情光碟銷售中心，並以涉嫌「發布淫褻物品」拘捕3名負責看舖的本地男子，他們其後被帶署扣留調查。行動中共檢獲約1萬7千隻色情光碟。



警方調查顯示，是次破獲的色情光碟製造及包裝工場已運作約2個月，生產的色情光碟主要供應九龍區，並以觀塘3間店舖為主要銷售點。面積逾千呎的工場內亦檢獲一些煮食工具，食物及被鋪，相信被捕的6名持雙程證男子被聘用包食宿在工場內工作。



警方行動中，在工場及店舖共檢獲約5萬7千隻懷疑色情光碟，檢獲的貨品總值110萬港元。警方相信已成功瓦解一個背後疑有黑幫操控的製造及販賣色情物品集團，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。