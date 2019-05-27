政Whats噏：退黨潮餘波　前白鴿同本土派另起爐灶

近年民主黨(白鴿黨)正值多事之秋，喺一大堆內亂過後，上年年底就爆發退黨潮，連埋區議員同社區主任一共有近60人退黨。事隔差唔多半年，當時有份退黨嘅部分成員，包括曾經捲入「雙牌頭」風波嘅將軍澳民生關注組成員柯耀林、沙田區議員丁仕元、同埋大埔區議員區鎮樺將會另起爐灶組新聯盟，仲計劃喺今個月底正式出台。到底換個身份之後，會「再見亦是朋友」定係餘「恨」未了呢？



早前東網報道過聯盟名稱係「區政聯盟」，而且仲有啲成員對會章有意見。不過近日據悉，聯盟已經解決咗呢啲問題，準備喺今個星期四(30日)公布成立。據了解聯盟係用團體會員制，會員由「淺黃」到本土派都有，而暫時就只有將軍澳民生關注組、沙田區政、同埋「大埔及北區」3個團體，會員至少有30人，當中有12位係區議員。至於聯盟召集人就將會由柯耀林出任，丁仕元同埋區鎮樺會係副召集人。



回顧返上年一連串白鴿黨內訌風波，當時柯先捲入「雙牌頭」風波，繼而到屬於前綫系嘅丁、區同部分白鴿黨黨員屢傳不和，最終仲搞到不歡而散添。不過有消息人士就話，聯盟唔會排除同任何組織有合作嘅可能喎。分咗手嘅情侶好多時都會話再見亦是朋友，雖則白鴿黨同聯盟都同屬民主派，但到底佢哋可唔可以成功破冰，大家都要拭目以待喇！