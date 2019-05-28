專科護士教病人護理傷口　覆診次數大減

註冊護士懂得基本傷口處理，但面對錯綜複雜的傷口未必懂得適當處理。資深護士林嘉琪獲取專科院士資格後，成為護理傷口專科護士，不但懂得替病人採取最完善的清洗傷口方法，亦能教授病人自行處理傷口。林修讀專科課程時又加入個人知識，明白「不是所有傷口都不可以沾水」，亦能判斷哪些疾病引致何種類型的傷口，從而改善幫助病人處理傷口的程序，教導病人傷口護理，縮短病人住院時間及覆診次數減少的效果。



嘉琪透過護專轄下社區及公共健康護理學院，修讀綜合精神、傷口、糖尿等科目知識，成為家庭醫學及基層健康院士。二○○三起由醫院調職至港島東普通門診工作，主要負責病人的傷口處理，若普通護士不懂處理的傷口，便會轉介病人給她們負責。她指以往門診未有一套完整系統，步驟相對簡單，病人洗完傷口便走，當傷口有問題時不知向誰求助，何時覆診，如何跟進無人知道。直至二○○八年，有外科專科護士到診所教授護理傷口，從而建立一套較有系統的護理程序。她自升職至資深護師後，更開辦病人小組活動，教授他們護理不同傷口最妥善的做法。



港島東普通科門診在二○○八年約有一萬五千名病人，合共約八萬五千人次到該門診覆診處理傷口，每人平均覆診五至六次，傷口得以痊愈；而二Ｏ一八年約有一萬八千名病人，合共約六萬三千人次到門診覆診處理傷口，每人平均覆診三至四次，傷口便痊愈，嘉琪形容「過去十年病人數目增加，覆診人次卻減少。」



