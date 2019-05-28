護專14專科達國際標準　力爭專科護士資格立法

醫生有「專科醫生」，為何護士沒有「專科護士」？香港護理專科學院提供十四個專業科目認證，由美國及澳洲等具經驗的專家評核，以達國際標準。多年來有三千多名護士申請專科院士評該，有八十四位護士經考試成功認證為院士，但香港沒有專科護士職銜，醫管局只提供「資深護師」職位，沒有專科區分，為挽留資深護士及提高晉升機會，學院與護士界不斷向港府爭取立法設立「專科護士」註冊資格。



香港護理專科學院二○一二年成立，現設提供十四個專科為在職護士專業護理訓練，完成深造課程的護士透過培訓及考試認證，成為學院專科院士。多年默默推動這項專科護士培訓的專科院士洪淑儀從事護士工作近三十年，說二○○三年開始在基層醫療及家庭醫學普通科門診工作，服務過不少慢性病病人，過程中教導病人適當調理身體，便能減少病人發病及送返醫院的次數。



洪說學院其中一個學科會教授糖尿病專業知識，幫助護士應付專業考試，課程以實踐為主，例如糖尿病人乘長途機時日夜顛倒，如何判斷病人在哪一段時間適合注射胰島素，對一般護士來說是一大挑戰，在考取認證後，就學會如何一眼關七，全方位了解病人需要，提升服務質素，確保能保障病人。



護專成立初期考取院士資格相對簡單，只需憑專科工作經驗、專業水平及貢獻等，獲得認同就拿到資格，但到了二○一六年，再增加「考試」一關，經考試合格才能成為專科院士。香港護理專科學院名譽執行顧問田陸秀娟表示，自護專成立的首三年，共有三千多名護士申請院士評該，而自二○一六年至今，則有八十四位護士經考試成功成為專科院士。



田陸秀娟提到，現時內地亦希望做到護士專科資格認可，冀提升當地醫療質素，護專作為顧問角色，協助廣東省護理教育中心及廣東省護士協會制訂了廣東省專科護士標準。相關標準是參照護專基於國際對高級實踐護士所訂的能力框架，理論時數和專業實踐經驗，加上對相關專科所的貢獻，估計目前約有三十名內地護士獲得專科資格。



基於專科治療繁多，專科治療亦需要專科護理配合，香港護理專科學院鑑於多年來培育出大批專科護士，可以配合「專科醫護」，學院及護士界期望香港衞生部門能推動爭取多年的專科護士立法，讓專科護士在醫務系統發揮所長。

