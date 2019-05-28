馮永業稱交往逾兩載後　始知陳婉玉是港聯CEO

在馮永業眼中的陳婉玉能力有限，首次見面覺得她沉默寡言，一直以為她在賭王何鴻燊的外甥謝天賜的公司只是一個會計，聲言要直到二人交往兩年多之後，直至○五年陳以港聯直升機行政總裁名義寫給地政總署，信中列明有將副本抄送予他，馮才驚覺她是港聯直升機的行政總裁，並說：「以我私下認識嘅陳小姐，坦白講佢嘅辦事能力唔係幾好，我唔覺得佢有能力做直升機生意，我仲會有啲懷疑佢有冇能力寫呢封信。」他承認即使在知道此事之後，亦沒有向他的上司披露與陳的私下關係。



馮昨供稱，首次見陳婉玉時他根本不知道她的名字，飯局中謝天賜只介紹：「呢位陳小姐係負責會計。」而她「成餐飯都冇講過一句嘢」，後來二人發展成情侶，甚至乎合作投資，馮說他都不知道陳是港聯的董事兼股東，又強調與陳相處時從未有談及他工作上的事，而當時他公務上與港聯的交涉均由謝處理。



他的代表律師就向他出示數份當時經濟發展及勞工局文件，包括○四年港聯提交有關粵港澳直升機服務及定翼機支線的計劃書，當中寫明「港聯的主要股東為何鴻燊 ，其他股東包括謝天賜及陳婉玉」；而○五年一封信則由陳婉玉寫給馮的下屬補充計劃書資料，但馮就聲稱沒有印象見過，又說找不到他收過或審閱過的紀錄。至於○五年五月由陳婉玉寫給地政總署要求西九龍直升機場減租的信件，馮承認確有看過這封信，但強調他到這時才知陳原來是行政總裁，當時見到陳代表公司署名亦感到意外。