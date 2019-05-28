幫陳婉玉搵樓盤搞裝修一條龍　馮永業：我投資物業多賺錢

馮永業昨作供時提到自己在物業投資方面的「戰績」，他八六年畢業後不久便買了他第一層樓，直至案發期間九年來他做過九個物業買賣，並說：「除咗一個響九七年全港大冧市要蝕之外，其餘八個我全都賺錢。」但他否認「炒樓」，解釋：「我係物業投資，通常賣一間先買一間。」與陳婉玉發展關係後，馮表示：「佢聽我講咗我十幾年嘅經驗，佢知我賺咗好多錢，我問佢有冇興趣畀我幫佢投資，佢就話有。」



他指當時陳婉玉對本港物業市場一竅不通，投資的事全靠他去處理，而多年來他有一名相熟的地產代理，○四年間他就委託對方給陳找「筍盤」，找到了就由他去議價，成事了才叫她去簽文件。馮指陳在這方面對他非常信任，不會質疑他選的樓盤，陳更一度提議二人組公司一起投資，但他因為「唔想畀屋企人知，我幫佢亦唔係賺錢」而拒絕了。至○四年七月，陳婉玉以公司名義買入羅便臣道翡翠園，短短三個月獲利一百二十萬元，就是他與陳「合作」的首個物業。



他說當時看準單位樓齡高，叫陳即買即賣，果然一直有買家還價，最終以六百一十萬元買入，轉頭以七百三十萬元賣出。同一段時間，陳以私人名義買入寶雲閣，馮說：「嗰個係中半山比較新的樓盤，有全海景大露台好罕有，我建議唔好即刻賣，收住租等增值。」結果陳在放租多年後賣出單位獲利。至於涉案雍景臺單位，亦是馮幫陳所選的投資盤的其中一個，只是陳在簽臨約付了五十一萬元訂金後覺得「一口氣買三個」風險太高，他說：「聽完雖然有少少唔舒服，但又唔想佢撻訂」就提議幫她接手單位。



馮續指，經紀說已將臨約上的買家名字由陳婉玉改成他後，他便跟陳說會將訂金還她，但陳說感激他幫忙買賣翡翠園時賺錢，建議將利潤分他，抵銷她已付的訂金。馮強調，由於他只有跟妻子開設的聯名戶口，他不想妻子懷疑他的財務來源，後來便拒絕陳婉玉再分他錢，因為陳「根本無能力打理啲物業」，所以大至對外「搵盤」講價洽租，小至單位設計裝修，都由他一手包辦。馮強調，從來不覺得該五十一萬元是陳婉玉給他的饋贈，而他幫她投資亦與他的公務無關。