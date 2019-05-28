東方日報A1：打波撻着　拍拖外遊39次　唔敢畀老婆知

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，案件昨於區院被裁定表證成立。庭上爆出馮永業與陳婉玉秘密情史，兩人因打網球而漸生好感，相識八個月後便相約到澳門表白，之後馮背妻與陳發展如「夫婦」般、「除咗無名分」的親密關係，且維持「十幾年」。期間，兩人一同外遊卅九次，會食飯、拍拖、睇畫、睇傢俬及睇樓，馮更稱︰「愛情嘅發生同公務係冇關係嘅。」惟他昨確認現時仍與妻子程淑儀維持夫婦關係。



五十五歲的馮永業，被控公職人員接受利益及公職人員行為失當兩罪。而六十三歲的陳婉玉，則被控一項向公職人員提供利益罪。控方指，陳婉玉於○四年替馮永業付了五十一萬元買樓訂金，而馮並沒向政府申報。馮永業昨出庭自辯，親述與陳的一段網球情緣，他於○三年四月於經濟發展及勞工局上任後，賭王何鴻燊外甥謝天賜便相約他及其同事共進午餐。陳當時在場，兩人初次相識。約於暑假，謝再約他打雙打網球，陳亦有出席，並一同吃晚飯。



同年十月尾，馮於一個雞尾酒會中，再遇陳並談及「得閒打吓波」，他遂主動約陳打網球。陳當時更向馮透露自己正辦理離婚，馮指自己對此感到意外。兩人之後多次相約外出打網球，馮直言與陳相處感到舒服，雙方互有好感。同年十二月，兩人相識約八個月後便相約一同吃飯且表白，馮因有家庭，不想給人看見，兩人遂雙雙前往澳門，並即日來回不過三小時。馮續指，與陳維持拍拖關係，直至一六年被廉政公署拘捕。



馮指初時兩人較少見面，並說：「我始終好照顧屋企人。」又指自己放工便會回家，故除了打網球，便是前往睇樓。而陳為了多點見他，縱然不熟投資，也會陪他睇樓。兩人期間曾卅四次同遊澳門、五次同遊內地，馮憶述：「食飯、行街、拍拖，睇畫睇傢俬……」馮更多次形容陳待他「好好、好溫柔」，指陳「作為一個咁嘅身份，佢從無向我作出時間或名分上嘅要求。」鑑於兩人「差唔多係好親密嘅關係」，故他會照顧陳的事無大小，包括物業投資事務。



此外，替馮永業進行錄影會面的廉署首席調查主任李景成指，馮在會面中開初便已承認與陳有男女關係，就如「夫婦」般，「除咗無名分」，並指是一段「好長嘅關係」及「已經十幾年，真係好好嘅朋友」，而與陳的關係「唔敢畀老婆知」，而兩人之間「愛情嘅發生同公務係冇關係嘅」。馮在會面中有言會不偏不倚處理政策，亦不會優待任何人。



案件編號：DCCC 761/2018



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