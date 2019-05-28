探射燈：蓮塘口岸超支50%　貨檢關口恐超負荷

蓮塘／香園圍口岸工程嚴重超支，由原本預算的162億港元，就口岸工地平整及基建工程增加撥款至248億港元，增幅達53%。當局再於2015年「加碼」撥款88億港元，用作興建口岸大樓及相關設施，成為過去5年工程超支增幅最多的項目。



另外，為落實「東進東出、西進西出」政策，深圳市口岸辦早前透露，計劃取消皇崗、文錦渡及沙頭角的貨檢通關，改為純旅檢口岸，並重建皇崗及沙頭角口岸。日後東部及西部跨境貨車將分別集中於蓮塘或深圳灣過關，惟有關措施引起業界憂慮，擔心附近配套設施及道路未能負荷。



立法會議員譚文豪指，口岸規劃對本港影響極其深遠，如取消現有的貨檢關口，會影響有關的物流及貨運公司，更與口岸原來預算的人流及車流量有別，質疑香港「被規劃」。他強調口岸應由兩地政府協調，促港府盡快向公眾交代有關規劃用途，以及相關數據及理據。

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