探射燈：先破壞後發展　僅10%個案被檢控

近年新界的私人土地屢遭傾倒建築廢料或堆填，被質疑「先破壞、後發展」，藉此改變土地用途。去年申訴專員公署亦曾點名批評規劃署的檢控欠阻嚇作用，恢復原狀的要求過低，以及環保署的巡查不夠周全和主動。



2014年至2018年間，政府就1280宗與棕地有關的違例發展個案執法，惟只有175宗檢控，發展局稱其餘1105宗個案中，有80%已遵守通知書規定，僅約180宗仍在調查。



世界自然基金會香港分會經理（本地生物多樣性）劉兆強表示，留意到近年香園圍有違例發展的情況。他坦然，《城市規劃條例》欠阻嚇作用，因政策原意只是避免農地進一步受破壞，並非防止有關情況出現。他批評，現時政府對棕地沒有任何規劃，每宗個案均屬個別處理，缺乏一套完善準則，且對「恢復原狀」的定義含糊，「有啲地主或場主好蠱惑，駛走啲車、運走啲貨櫃，等滿意紙出咗就重新開業。」他舉例，新田一幅土地違例發展，遭罰款30多萬港元，3年後死灰復燃，促規劃署定期巡查有關黑點，長遠應從條例着手改善。

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