探射燈：蓮塘香園圍炒風四起　綠地變棕地政府唔理

「蓮塘／香園圍口岸」啟用在即，連接的香園圍公路已通車，將打造成跨境貨運重地。鄰近荒蕪土地有價有市，有地主將逾10萬平方呎農地填平，聲稱可改劃成關口停車場，惟規劃署證實有關地段屬違例發展；亦有人出售沿路綠化地，建議改作物流倉地，又教路投資者博政府收地賠償。關注團體批評政府執法不力，料隨口岸開通，愈來愈多綠地變棕地。



打鼓嶺竹園村附近一幅逾10萬平方呎土地在網上放售，現場有泥頭車正趕工，經紀李先生表示，土地售價8700萬港元，地主會負責平整土地，又指該地屬「露天貯物」地帶，建議買家用作停車場。代理該地的另一地產公司經紀楊小姐及張先生亦指，該地段可作停車場或貨櫃倉商舖，又游說買家多付50萬港元，包辦申請停車場牌照，更揚言地段面積太細，其實毋須申請改劃用途，亦無懼附近居民反對。



衞星地圖顯示，該處去年10月開始有填土迹象。規劃署證實，涉事土地屬「農業」地帶的私人土地，用作停車場須先取得城市規劃委員會許可。該署調查後，發現該土地有違例填土及填塘工程，已分別於今年3月及4月發出「強制執行通知書」及「恢復原狀通知書」。



坪洋交匯處附近亦有一幅2.7萬多平方呎農地正在放售，呎價1250港元。聯絡人周先生指該地附近土地已被劃入發展區，獲政府收地賠償，建議買家先購入，待政府進一步發展，「政府賠償一定比發展商收地高。」他又指新口岸將成跨境貨運重地，推介長沙隧道附近2幅共1.5萬平方呎的綠化地帶，稱為「一流物流倉地」，提醒買家需入紙申請，但揚言「政府唔會唔畀」。



規劃署回覆，上述土地屬私人土地，分別為「農業」及「綠化地帶」，擬作停車場或倉地用途須先獲城市規劃委員會許可，惟上述兩地並沒有獲批相關發展。地政總署則指，上述農地現有3個構築物，其中一個屬未經批准或非已登記寮屋的構築物，北區地政處已發出警告信要求糾正。



本土研究社成員楊夏至批評，目前違規發展的罰則欠阻嚇力，但非法填土、填塘不但破壞生態，更可引致水浸，影響附近居民。他坦言，上述地段只是冰山一角，預料隨新口岸開通，附近經濟活動漸增，愈來愈多土地違例發展，促有關部門嚴厲執法。



代理竹園村附近農地的地產經紀李先生與楊小姐回應時，否認得悉違例情況，又稱地主向其表示土地必定能通過城規會申請，聲言並無誤導成分，又指交易會在合法情況下進行。坪洋交匯處附近農地的聯絡人周先生則拒絕回應。

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