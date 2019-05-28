3大媽變「關愛座管理員」　拍片狙擊腳傷少女︰要放上網

關愛座爭議無日無之。近日有曾患腳傷的女學生搭港鐵時坐關愛座，誰料卻遇上3名自稱是「關愛座管理員」的大媽「圍剿」，更被追罵到落車？



有家長在網上討論區「親子王國」講述事件，指上周六（25日）中午12時許，其女兒與同學一同乘搭東鐵線前往紅磡。當列車駛至九龍塘站時，她女兒坐在關愛座上休息，其他同學則坐在旁邊的座位上。



有3名年約60歲的大媽其後上車見狀，「以言語不斷詆毀，大致說現在的年輕人缺乏公民教育，不肯讓座給老人，應要再教育」。她們更自稱是「關愛座管理員」，「代表不知甚麼機構要監察現時關愛座的使用情況。」即使列車抵達終點站後，3名大媽仍繼續在月台教訓他們。



該家長指，女兒雖然曾解釋自己動過膝蓋手術，不宜久站，惟大媽們反指其沒有包紮，無需要坐關愛座，「最後還恐嚇女兒和同學會將拍了的片段放上網」。



為女兒深感不平的他批評︰「香港實在有太多道德判官，關愛座並不等於老人座，有需要使用關愛座的人並不是一定在外觀上，讓其他人用肉眼見到他們的需要」。



網民紛紛怒斥︰「分明係三個無聊老婦欺負少女」、「好明顯恰細路，關愛座管理員，笑大人個口，有冇人工㗎」、「仲要追到落車，有必要嗎？下次再遇到，真係要立即向港鐵職員求助，點知會唔會癲到玩跟蹤」。



港鐵回覆《港呢啲》查詢時表示，港鐵並未設立「關愛座管理員」，惟一直致力透過不同途徑向大眾宣揚關愛座，強調任何人士均有權使用，並鼓勵任何座位上的乘客主動讓座予有需要人士，共同營造友善的乘車環境。港鐵指，若乘客有任何需要，可尋求港鐵職員協助。

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