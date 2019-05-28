外國領事對修逃犯例表憂慮　港府認若及早解釋或可避免

政府早前提出修訂《逃犯條例》，並已決定於下月12日在立法會恢復二讀，對於多名外國領事就修例發聲明表示憂慮和反對，政府今日(28日)回應時表示，對他們的誤會感遺憾，指若能夠及早向他們解釋或可避免，強調早前已與歐盟就修例進行會面和解說，未來仍會繼續約見外國領事親自解釋，認為部分外國領事的擔心是過慮，如擔心會波及過境旅行等，重申即使通過修例仍有多重保障。



至於香港總商會建議提高門檻，如將目前罪行刑期超過3年即可移交上調至7年，政府表示不單止會收到總商會的建議，仍有很多團體、建制派議員提出的建議，指他們原則上支持修例，但仍有一定焦慮和擔心，政府將會整合一併研究和回應，並指立法會修訂條例的期限為下月1日，故將會盡快在幾日內回應各方建議。



至於被泛民邀請到電視節目上進行辯論，政府認為立法會是最適合辯論的地方，重申雖已決定在下月12日恢復二讀，但政府仍會就修例回應，務求釋除公眾疑慮，又指立法會保安事務委員會將在本月31日召開特別會議，議員在可該會議上就修例提出意見和辯論。

