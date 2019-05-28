馮永業稱未能公開與陳婉玉關係　故離開政府

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，被裁定表證成立。案件今(28日)在區域法院續審，續由馮永業作供。



馮表示，2003年11月至2005年3月，處理港聯就澳門及內地多個指定航權、西九直升機場成為替代直升機場等多個申請時，他並不知道陳婉玉乃港聯的董事或股東，只知她負責會計事務。直至其後收到港聯申請西九直升機場減租，而陳署名是執行董事，才首次得悉她是董事，再於2006年2月7日從相關電郵文件中，知她是港聯直升機的行政總裁，而他當時已沒有相關的航權項目需要跟進。



至於局方曾於2005年12月31日發信予賭王何鴻燊的外甥、時任港聯航空行政總裁謝天賜，信件內容關於沒有善用已獲分配的航線，馮指從沒有透過任何方法將此信交予陳。他續指，於2005年5、6月間，因收到該減租申請信而得知陳乃董事，當時他覺得很奇怪，「佢(陳)轉咗崗位唔講」，雖當時沒有與陳討論過公司事情，認為沒有問題，但未來或會有潛在問題，亦由於家庭關係，未能公開兩人關係，遂有意離開政府，並找獵頭公司找工作。



至2006年初才有消息，認為他適合香港生產力促進局總裁一職，並經過多番面試，他被調離經濟局時已知道能轉職，故調職不久，便向政府提出請辭。他指，當時絕對無出賣過對港府的忠誠，亦不認為該雍景臺物業買賣及51萬港元訂金與其公務有關。