律師出示兩人貼頭照　陳婉玉偕馮永業睇樓被叫「馮太」

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，被裁定表證成立。案件今(28日)在區域法院續審，馮永業接受陳婉玉的代表律師盤問時，同意陳為人比較羞澀及內斂，很少主動向他談及家庭或工作上的事情。而他知道陳當時正經歷一段相當困難的時間，但指陳與他一起的感覺開心。



當被問及陳因為馮懂得「當佢係女人、呵護佢」故感開心時，馮永業回應指陳開心因他時常會鼓勵她多做運動，保持心境開朗，令陳活潑一點，同意自己成為陳情緒及感情上的依靠，及漸漸成為陳「生命中男人嘅角色」。律師又指馮曾到陳家換燈膽及整電掣時，馮則指雖有替陳管理物業等，但自己「好少上去佢屋企」。



律師又指，於2003年12月兩人坐直升機往澳門食飯表白後，陳更留下當天的直升機票作留念，但馮對此表示不知道。律師又出示二人當晚貼頭的浪漫照片，顯示兩人當時關係親密。而律師指陳陪伴馮睇樓有另一個原因，因那時「久不久有人會叫佢做馮太」，而陳聞言會很開心，馮表示有發生過。



律師續指陳對與馮的一段情並沒有安全感，「因佢年紀大過你」，而陳每次亦是等馮找她，她就會出現，但每次相聚的時間均不長。而馮亦有着陳搬近他住所，如馮住羅便臣道時，就會叫陳買下羅便臣道一個物業，馮後來搬往跑馬地時，又會叫陳搬往附近，「如是者咁多年都係咁」。馮表示同意。



馮又同意一次往美國華盛頓公幹時，陳更飛去找他，陳會在他工餘時陪伴他。馮同意曾替陳管理物業買賣、裝修等，但直至兩年前便沒有再替陳管理。