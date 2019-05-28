七成市民不滿房屋政策　政黨促重推租置計劃

房委會近期持續推售居屋，政府又將綠置居恒常化，惟租者置其屋計劃仍擱置。有政黨調查發現，近70%市民不滿政府公營房屋政策，現時正住公屋或在輪候冊中的受訪者中，近60%指會考慮購買所居住的公屋單位。政黨認為調查結果響起房屋政策警號，促請政府重推租置計劃。



民主黨於上月18日至本月14日以電話訪問1216名市民，發現46%認為要為每年綠置居的供應數量設上限。立法會議員尹兆堅分析，相對綠置居、以綠表購買居屋等，重推出售公屋更具吸引力。而隨公屋戶的子女成長，加上現時樓價高企，政府近年收緊富戶政策，公屋戶或希望保留現有單位予子女。



尹批評政府聲稱租置屋邨因業權混合難以管理，故拒絕出售公屋，但事實是房委會過去管理不善，經常採取放任不參與態度，「聽過有疑似圍標，但房屋署人員都唔投票」，又指私樓都是業權混合，反問為何無管理問題出現。



他建議政府修訂租置計劃，包括引入條款延長禁售年期至10年或以上，及限制轉售對象，只限轉售予綠表申請人，防止計劃淪為炒賣工具。他認為，重推出售公屋可降低房委會的維修管理成本，亦紓緩現時因房屋階梯狹窄所導致綠置居及綠表居屋的申請需求，令房委會可重新針對不同房屋階層市民，有效調配房屋資源。