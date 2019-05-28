國泰不許接觸員工　索償案前空姐傳召證人受阻

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空又發生勞資糾紛。國泰前機艙服務員林彩明早前入稟勞資審裁處，指公司不當地終止僱傭合約，追討今年9月直至退休年份2033年的薪金，以及精神損失賠償等，合共逾376萬港元。案件今(28日)在勞審處續訊。



林要求傳召10位國泰現職或前員工作證人，證明自己未有於工作期間發表種族歧視言論，惟國泰早已指示林不許接觸現役員工，難以找到相關人士出庭，遂要求裁判官協助。國泰代表李先生稱，基於私隱理由不會提供員工的資料和聯絡方式。審裁官要求雙方提交有關證人供詞，下一次提訊於7月31日舉行。



案情指，有同事投訴林彩明種族歧視，國泰於去年4月進行紀律聆訊，決定將林解僱。國泰代表強調，已向林支付代通知金及長期服務金。暫委審裁官羅浩燊表示，根據僱傭合約國泰已賠償有關金錢，反問公司是否因為解僱員工後，就要承擔該員工至退休的賠償，「咁公司係咪就唔炒得人呢？」



林表示，國泰未有就其解僱提出正當原因，亦未有成立委員會公平審判覆核其情況。羅指，成立有關委員會雖有助解決，但並非每間公司都會設置同類委員會，又指任何公司不應無理解僱員工，例如不發放足夠的通知金、莫須有的理由，又或僱主違反信任等。



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