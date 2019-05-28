馮永業認與陳婉玉關係有潛在利益衝突　稱對政府絕對忠誠

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，被裁定表證成立。案件今(28日)在區域法院續審，控方盤問馮永業時質疑馮處理與港聯相關的事件，特別是他在2005年5月知道陳為港聯執行董事的身份後，在處理港聯申請減租一事上，繼續沒有申報與陳的私交及金錢上的關係，乃存在利益衝突。



馮則表示減租為經濟局一貫的立場，他支持減租的意見並無受外界影響，更與陳婉玉無關，他當時判斷與陳的關係與其公務沒有衝突，故認為不需要申報。



但他承認時至今日，他再詳細看過公務員守則後，他同意「今日睇番，的確我哋嘅關係，係有潛在嘅利益衝突」。惟他一再強調當時他的判斷時不覺得有利益衝突需要申報。



被問及他對政府還是陳忠誠時，馮強調：「我響公務上對香港政府公眾利益絕對忠誠。」他重申：「我幫佢(陳)賺咗好多錢係佢欠我人情我冇欠佢人情，而且我無向佢提供過任何公務上嘅資料，而我響公務上所作出嘅判斷並無受過其他人影響」，所以他覺得並無出現指引中利益衝突的情況。



但當被主控官問及：「如果你個下屬收咗人錢，同一間有公務往來嘅公司嘅董事有私人關係又唔話你知，咁你會點做？」馮初時以此為假設性問題表示不會回答，當法官命令他必須回答時，他遂表示：「如果我知道，我會諮詢公務員事務局睇下點處理呢位同事。」