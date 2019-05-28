世衞首列「過勞」為病況　3大特徵即check有冇中招

瑞士日內瓦舉行的第72屆世界衞生大會（WHA）周二（28日）閉幕，世界衞生組織首次將「過勞」（burnout）認定為病況，並納入《國際疾病分類》，以便醫生診斷和醫療保險衡量賠償問題。



根據最新修定的全球疾病及傷害分類，世衞將過勞界定為因長期無法克服工作壓力而出現的症狀。根據定義，過勞症包括3個特徵，首先是感覺筋疲力竭，其次是對工作產生倦怠感或忿忿不平，還有專業效率降低。



過勞是專門針對職場環境中產生的現象，並不適用於生活上的其他領域。世衞指示醫生要先把適應障礙、焦慮及情緒病排除，才可診斷為過勞。有專家認為，此舉促使企業更重視員工的工作與生活平衡，採取措施防範過勞。



對於如何定義「過勞」，以及過勞應否被視為一種「病況」（medical condition），專家學者於過去數十年一直爭論不休。德國心理學家弗羅伊登貝格爾於1974年發表的文章，被視為世上首份對過勞的正式研究報告。



德國心理學家琳達與社會學家海涅曼近年發表學術評論稱，在弗羅伊登貝格爾發表文章後40年，有數百份有關過勞的研究面世。二人指，過勞是今日社會的最熱門心理健康議題之一，卻一直未被列為心理病，原因是研究者通常只關注其起因，而未有深入考慮治療方式。他們又認為，把過勞列為心理病的最大障礙，是如何把其與抑鬱症區分。



更新版國際疾病分類，又稱為《國際疾病分類》第11修訂版（ICD-11），是根據世界各地專家的建議於去年起草，並於上周六（25日）獲WHA通過，自2022年1月起生效。