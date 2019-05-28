鋼筋無法扭入螺絲帽　禮頓認內部溝通出問題

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今(28日)踏入第2天，昨(27日)首天聆訊提到，位於工程合約編號1111及1112號的一組連接縫，人和科技提供的平衡扭紋鋼筋無法扭入由供應商Lenton提供的尖狀螺絲帽。代表禮頓的資深大律師石永泰今天(28日)開案陳詞時承認，禮頓內部溝通出現問題，禮頓負責人員未有通知其他工程人員，地盤會出現由Lenton提供的螺絲帽，巡查關鍵檢查點時更錯過了發現問題的機會。



石續指，有證供提到工人將鋼筋扭入螺絲帽時出現困難，包括螺絲帽未能暴露於石屎外及鋼筋螺絲帽出現物料錯配，但他指，這方面的指控存有不清晰之處，認為禮頓人員根本不知道工地出現以上問題。對於分判商永光鋼鐵工程有限公司證供亦指出，物料錯配令工人難以將鋼筋及螺絲帽接駁好，石不同意有關說法，直指是因為永光手工欠佳。



至於北面、南面連接隧道及紅磡列車停放處均出現施工紀錄不全問題，石認為工程人員只是太忙，尚未呈交檢查及測量申請表格(RISC Form)，並不代表已遺失，而且無RISC Form亦不代表無做檢查或未經批准便落石屎。



另外，禮頓指工地有7%的鋼筋未有送到實驗所進行檢驗，石指出，地盤使用的鋼筋全都有由供應商提供的測試證書認可，只是未有抽樣送到香港實驗室檢驗，不影響安全，禮頓亦將援引專家證明僅部分鋼筋未有檢驗，不會影響工程安全。



擅改圖則方面，石認為使用鋼筋扭入螺絲帽及鋼筋疊接兩種方法，是可以互相替代、各有特點，選用哪種方法只涉及工程人員的判斷問題，認為不需要得屋宇署同意，亦不會影響安全。