無業漢4度持刀劫鳳姐囚6年　辯方求情指智力偏低

26歲無業漢莫家榮聲稱無錢交租，去年於兩日內4度持刀到深水埗及旺角打劫一樓一鳳。惟除首次劫案成功劫去鳳姐1000港元及一部iPhone手機外，其餘3次均因鳳姐稱無錢或鳳姐逃走而未能劫走任何財物。警方於兩日後拘捕莫，他今日(28日)於高等法院承認1項搶劫及3項企圖搶劫罪，被判監6年。



廣州出生、曾任運輸工人，案發時無業的莫過往有19項案底，包括盜竊、企圖盜竊及以欺騙手段取得財產等控罪，但與本案不同類。辯方求情指，被告年幼時曾患有肺結核及因腦膜炎致下肢活動較差，亦曾接受過智力評估指智力偏低。



辯方又指，被告全因無錢交租而犯案，所有事主均沒有受傷，而被告家人開出一張8000港元支票交予控方，用作賠償被劫去金錢及手機的事主。法官判刑時指，被告面對的是非常嚴重的控罪，而事主均為「一樓一鳳」，其處境屬危險，被告於兩日內4度犯案，均是加刑因素。法官指，雖然被告有3項控罪為企圖搶劫，但其實與搶劫罪並無分別，故4罪均以監禁8年為量刑起點，因被告認罪獲扣減三分之一刑期，被告作出賠償再獲4個月減刑，在部分控罪分期下，最終判監6年。



案情指，被告於去年4月27至28日4度到位於旺角及深水埗的鳳樓內亮刀搶劫鳳姐。其中3次劫案大廈的閉路電視拍到被告出入鳳樓的情況，警方於同月30日在大南街一大廈找到被告，最終拘捕他，他亦承認犯案。