居屋周四起網上申請　房委會料系統繁忙籲勿近限期交表

今期居屋及白居二首次接受網上交表，將於本周四(30日)上午8時接受申請，並於6月12日晚上7時截止。房屋委員會預計申請人數眾多，系統將非常繁忙，尤其在接近限期前的時段，呼籲電子申請者避免臨近限期遞交申請，確保在限期前成功於網上完成申請程序。



房委會指，居住於房委會轄下公共屋邨或房協轄下出租屋邨的居屋綠表申請者，其所屬屋邨辦事處職員將會在收到電子申請表後聯絡申請者，核實他們的住戶資料。綠表申請者及所有年滿18歲或以上的家庭成員，亦需簽署一份由有關屋邨辦事處備妥的申請表格文本，並交回有關屋邨辦事處，以作跟進處理。房委會稍後將會以電郵通知申請者其獲編配的申請編號。



白表申請者的申請程序則相對較為簡單。網上遞交並繳付申請費後，若收到確認電郵，房委會將於稍後以電郵通知申請者獲編配的申請編號。任何申請人及其家屬若重複申請，他們的申請均會被取消，申請費用亦不會退回。房委會在接近申請期開始前，將透過網上短片示範網上遞交申請表的每個步驟，供公眾參考。



為讓更多市民可以在同一時段內使用網上服務，房委會指填寫有關申請表需在45分鐘內完成，期間不能中途儲存資料，填寫申請資料過程中，若果閒置申請超過兩分鐘，申請過程會被中止。